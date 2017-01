Krka svoje dosežke deli z upokojenimi sodelavci; vsakemu 150€

7.1.2017 | 12:00

Otočec - V Krki so tudi letos organizirali tradicionalno novoletno srečanje upokojenih krkašev v Teniškem centru na Otočcu. Udeležila se ga je več kot polovica od 1969 upokojencev. Številni so bili v podjetju zaposleni vso delovno dobo, sporočajo iz Krke.

Tudi letos so se posebej zahvalili 61 krkašem, ki so se upokojili v letu 2016. Med njimi jih je bilo 55 zaposlenih v Krki, d. d, Novo mesto, 6 pa v Termah Krka. V zahvalo za prispevek k razvoju podjetja so prejeli spominsko darilo.

Udeležence srečanja je nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Na kratko je predstavil poslovanje podjetja in poudaril, da so vsi upokojeni krkaši s svojim delom in znanjem pomembno prispevali k rasti in ugledu Krke. Pohvalil je tudi dejavnost Društva upokojencev Krka, ki so ga ustanovili pred 15. leti.

Razveselil jih je z novico, da bodo vsi upokojeni krkaši v Sloveniji v zahvalo za minulo delo prejeli tradicionalno novoletno nagrado v višini 150 EUR neto. Tako kot že vrsto let pa so ob koncu leta na domači naslov prejeli priložnostno darilo.

V družabnem delu so nekdanji sodelavci obujali spomine na skupne čase v podjetju, se zavrteli ob živi glasbi in uživali v nastopu Folklornega društva Kres iz Novega mesta.

Enako kot prejšnja leta so v Krki poskrbeli za avtobusni prevoz in tako udeležbo na srečanju omogočili tudi tistim iz oddaljenih krajev in tistim, ki morda ne vozijo več.

Vseh upokojenih krkašev je 1969, od tega jih je bilo 1690 zaposlenih v Krki, d. d., Novo mesto, 279 pa v Termah Krka.

Tradicionalno novoletno srečanje pa ni edina vez med upokojenci in Krko. Ponujajo jim ugodnosti za letovanje v svojih počitniških zmogljivostih na morju in v hribih ter v Termah Krka. Udeležujejo se lahko tudi tedenske rekreacije, korektivne gimnastike in drugih rekreativnih dejavnosti, ki jih organizira Trim kluba Krka.

Že več desetletij vsak mesec prejemajo Krkino revijo Utrip. Od leta 2008 imajo člani Društva upokojencev Krka v reviji rubriko Utrip upokojencev, v kateri objavljajo prispevke o delovanju društva, predstavitve upokojencev in druge informacije.

Krka jim je dala na voljo prostore za društvo in jim tudi sicer pomaga, da lahko uresničujejo cilje društva. Med glavnimi so predvsem druženje, skrb za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju, vseživljenjsko učenje, negovanje pripadnosti Krki in povezanost vseh, ki so prispevali k njenemu uspehu, so še zapisali v Krkinem sporočilu za javnost.

