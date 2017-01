Tragično v Novem mestu - zaradi hudih poškodb glave v smrtni nevarnosti

Danes ponoči so policisti Policijske uprave Novo mesto le v nekaj minutah obravnavali dva primera, ko sta pijana voznika z nevarno vožnjo ogrozila življenja ostalih udeležencev v prometu. Ob nevarni vožnji voznika, ki je po avtocesti vozil v nasprotni smeri, so policisti s hitro in usklajeno intervencijo uspeli preprečiti hujše posledice za ostale voznike, žal pa je že čez nekaj minut prišlo do hude prometne nesreče v Novem mestu. Udeleženec te nesreče je po podatkih iz bolnišnice v smrtni nevarnosti, so sporočili s PU Novo mesto.

Najprej na avtocesti ...

Policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto so danes okoli 4. ure prejeli več klicev voznikov, da na avtocesti v smeri proti Ljubljani voznik osebnega avtomobila vozi v nasprotni smeri. Takoj so bile obveščene vse policijske patrulje. Trebanjski policisti so voznika osebnega avtomobila znamke BMW kmalu izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z nevarno vožnjo po prehitevalnem pasu in večkrat trčil v varnostno ograjo. Pri cestninski postaji Dob je vozilo ustavil. Policisti so zoper voznika uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. 38-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligramov alkohola.

... čez nekaj minut pri šmihelskem mostu ...

Prav tako okoli 4. ure pa so bili novomeški policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi 24-letni državljan Francije pripeljal iz smeri Bršljina in v križišču bre zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 25-letni državljan Makedonije in je ustavil v križišču ob rdeči luči na semaforju. Hudo poškodovanega voznika iz Makedonije so reševalci na kraju oživljali in ga odpeljali v bolnišnico. Po informacijah iz bolnišnice je zaradi hudih poškodb glave v smrtni nevarnosti. V nesreči se je lažje poškodoval tudi 32-letni potnik v njegovem vozilu. 24-letni povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola.

O obeh primerih sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Okoliščine policisti še preiskujejo. Po zaključeni preiskavi bodo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper povzročitelja prometne nesreče v Novem mestu in voznika, ki je po avtocesti vozil v nasprotni smeri.

