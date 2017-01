Kdo je bil Matija Tomc

7.1.2017 | 13:50

Podzemelj - V Gostišču Veselič v Podzemlju so včeraj v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika pripravili prvega izmed letošnjih večerov v okviru prireditev Bilo je. Tokrat so v pogovoru s Tonijem Gašperičem obujali spomine na skladatelja in duhovnika Matijo Tomca, ki se je 24. decembra 1899 rodil v bližnjih Kapljiščih.

Leta 1923 je bil Tomc posvečen v duhovnika, a je nadaljeval študij na konservatoriju Glasbene matice v Ljubljani in na dunajski glasbeni akademiji. Od leta 1930, ko se je vrnil v Ljubljano, je poučeval glasbo na škofijski gimnaziji v Šentvidu, a ko so jo po drugi svetovni vojni ukinili, je prenehal s pedagoških delom. Do upokojitve leta 1973 je bil župnik v Domžalah, vedno pa je na prvo mesto postavljal glasbo. Njegovo glasbeno delo je bilo zelo raznoliko, od maš, skladb za liturgične potrebe za različne sestave, kantat. Leta 1947 je napisal opero Krst pri Savici, ki je bila premierno koncertno izvedena šele 45 let pozneje.

V spomin slovenskega naroda se je zapisal kot zborovski skladatelj. Kot je povedal Matjaž Rus iz Ljudske knjižnice Metlika, ki je predstavil Tomčevo življenje in delo, je bil večkrat predlagan tudi za Prešernovo nagrado, a je ni prejel nikoli. Umrl je na slovenski kulturni praznik leta 1986. Ob 100-letnici rojstva je Belokranjsko muzejsko društvo na njegovi rojstni hiši odkrilo spominsko ploščo, hkrati pa je izšla tudi knjižica njegovih priredb belokranjskih ljudskih pesmi za otroške, mladinske in odrasle pevske zbore z naslovom Aj, zelena je vsa gora.

Spomin na Matijo Tomca so v Podzemlju obujali sin njegovega bratranca Ivan Štefanič in Matija Štrucelj ter nekaj Domžalčanov, ki so Tomca ohranili v lepem spominu. Večer sta z njegovimi skladbami popestrila kvintet Dolc in pevski zbor Doma starejših občanov Metlika Vitice, Gostišče Veselič pa je obiskovalce razvajalo z okusi Bele krajine.

Naslednja prireditev Bilo je bo v petek, 20. januarja, ob 18. uri, v pogovoru s Tonijem Gašperičem pa bodo gosti razkrili, kdo je bil zgodovinar, arheolog in politik, sicer gribeljski rojak dr. Niko Županič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija