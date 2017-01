Zagorele saje

7.1.2017 | 18:15

Na Kambičevem trgu v Kostanjevici na Krki so ob 10.37 zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali prostore s termo kamero.

Saje v dimniku stanovanjske hiše so zagorele tudi ob 17.25 v Žabjeku v Podbočju. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Podbočje.

M. Ž.