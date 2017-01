Športna dvorana pod streho in zaprta

7.1.2017 | 19:00

Mirna Peč - Gradnja športne dvorane ob mirnopeški šoli poteka po terminskem planu. Kot so povedali na občinski upravi, jim je pred zimo objekt uspelo pokriti, ga opremiti s stavbnim pohištvom, tako da je zaprt, trenutno delajo hidro in toplotno izolacijo, čez zimo pa bodo nadaljevali z grobimi strojnimi in električnimi inštalacijami.

Temu bodo sledila zaključna dela strojnih, električnih, tlakarskih, mizarskih in drugih del (športni pod, obloge sten, akustične obloge, luči), sočasno pa bodo peljali tudi postopke za izbor izvajalca in namestitev potrebne opreme. Cilj občine je, da bo športna dvorana nared za začetek šolskega leta 2017/2018.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni lokalpatriot čestitke Mirni peči, taku se dela, kdaj bo kaj novga za šport v NM ?Aja pr nas študiramo, analiziramo, pripravljamo pa gre dnar s katerim bi meli dvorano pod streho hahahahahhaha Preglej samo prijavljene komentatorje