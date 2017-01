Prevrnila se je z avtom

8.1.2017 | 07:00

Minulo noč ob 2.44 uri je v Brežicah osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Posredovali so gasilci PGE Krško ki so kraj zavarovali in ga razsvetljevali, odklopili akumulator in dvignili vozilo. Voznico, ki se je lažje telesno poškodovala, so oskrbeli reševalci NMP Brežice.

Gorela podrast

Sinoči ob 21.12 je v Rovišču pri Studencu, občina Sevnica, gorela podrast ob gozdu. Požar so pogasili gasilci PGD Studenec.Škode ni.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes med 8. in 12. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Račja vas, Boršt, Gramoznica Boršt, Krška vas obrtna cona in Krška vas SCT.

M. K.