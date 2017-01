1. namiznoteniška liga: NTK Olimpija – NTK Krka 1:5

8.1.2017 | 08:05

Ljubljana - Po krajšem predahu se je včeraj začel 'spomladanski' del slovenske namiznoteniške lige – Gostje iz Novega mesta so zadnjeuvrščeno ekipo Olimpije, ki ji še ni uspelo vknjižiti zmage, odpravili v pičlih 60 minutah – V 11. krogu tekmovanja odhajajo Novomeščani v Mursko Soboto – Po 10. krogu NTK Krka še vedno na 1. mestu z desetimi zmagami

Peter Hribar, Tilen Novak in Uroš Slatinšek so v športno dvorano na Galjevici pripotovali kot favoriti, saj nekoč eno najboljših moštev v državi boljšim ekipam v državni ligi v zadnjem času ne predstavlja večjih težav. Domačin Robert Boldin se je pomeril s Petrom Hribarjem in v dokaj zanimivi tekmi moral priznati premoč gostu, ki je uvodno tekmo dobil 1:3 (11:8, 5:11, 12:14, 11:13). Grm Urbančič je v drugem srečanju proti Tilnu Novaku izid izenačil, a šele po zelo napeti tekmi, ki bi jo lahko dobil tudi gost (8:11, 11:2, 11:8, 10:12, 13:11). Jan Lavrič proti Urošu Slatinšku ni imel možnosti niti za soliden trening, o čemer priča rezultat (1:11, 1:11, 2:11), zato pa smo v naslednjem dvoboju znova videli zanimivo tekmo, v kateri je Črt Lovro Grm Urbančič proti Hribarju osvojil set (13:15, 11:4, 8:11, 11:13). V peti tekmi je Robert Boldin priznal premoč Slatinšku (5:11, 8:11, 7:11), Jan Lavrič pa Novaku (4:11, 5:11, 5:11).

Po desetih tekmah tako NTK Krka še naprej ostaja na vrhu tekmovalne lestvice.

J. P.