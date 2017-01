Vtičeva med deseterico

Oberstdorf - Japonka Sara Takanashi je zmagovalka včerajšnje tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk v Oberstdorfu. Japonka je za skoka, dolga 131 in 129 metrov, dobila 283,4 točke. Druga je bila Rusinja Irina Avakumova, ki je zaostala 22,9 točke, tretja pa Japonka Yuki Ito. Najboljši Slovenki sta bili Ema Klinec in Maja Vtič na sedmem oziroma osmem mestu.

Ema Klinec je skočila 111 in 115 m ter dobila 224,8 točke, Maja Vtič pa je za 113,5 in 115,5 m prejela 219,1 točke. Urša Bogataj (101,5, 100,0 m/167,1) je bila 21., Nika Križnar (101,5, 106,5 m/165,3) pa 25. Preskromni za finale sta bili Špela Rogelj (95,5 m/72,4) na 31. in Eva Logar (82,0 m/54,9) na 38. mestu.

Kot prva med Slovenkami je sicer nastopila povratnica med elito Eva Logar, ki je v ekipi zamenjala Katjo Požun, a se s skokom dolgim 82 metrov ni uvrstila v finale. Bolj uspešna je bila Bogatajeva, ki je zasedala 19. mesto po prvi seriji. To je po poročanju STA za nekaj časa prekinil veter, ki je spreminjal svojo smer.

Enako daleč kot Bogatajeva je v prvo skočila tudi Križnarjeva in bila 22. po prvi seriji. Razočarala pa je Rogljeva, ki je za eno mesto in za točko zgrešila finalni nastop. V boj za visoka mesta pa sta znova skočili najboljši Slovenki v tej zimi. Vtičeva je bila po prvem skoku sedma, še mesto višje pa je bila Klinčeva. Zanesljivo pa je vodila Takanashijeva, ki je imela kar 15 točk prednosti pred Avakumovo, varovanko Matjaža Triplata.

V finalni seriji, v kateri so bili skoki daljši, so Slovenke rahlo pokvarile svoje uvrstitve, za mesto sta zdrsnili tudi Klinčeva in Vtičeva. Zanesljivo pa je slavila Takanashijeva, ki je v finalu skočila s treh naletnih mest nižje in vseeno pristala pri 129 metrih. To je bila že njena 48. zmaga v svetovnem pokalu.

Japonka je vodilna tudi v skupnem seštevku, po petih tekmah ima 460 točk oziroma 158 več od najbližje zasledovalke, rojakinje Itove. Klinčeva (164) in Vtičeva (158) sta kot najboljši Slovenki na osmem in devetem mestu.

Dekleta danes ob 16.20 čaka še ena preizkušnja v Oberstdorfu.

