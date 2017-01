FOTO: Tudi na tretjem Dobrodelnem odbojkarskem izzivu zmagali profesionalci

8.1.2017 | 11:30

Novo mesto - V Športni dvorani Marof je Moški odbojkarski klub Novo mesto včeraj pripravil tretji, torej že tradicionalni Dobrodelni odbojkarski izziv, v katerem sta se med seboj znova pomerili ekipi 6 amaterjev in 2 profijev (člana novomeškega MOK Krka). Tokratni izkupiček oddanih napovedi rezultata je bil namenjen ustanovi Varna hiša Novo mesto.

Na odbojkarsko igrišče so malo po 18. uri stopile mlajše selekcije MOK Krke in zbranim gledalcem pokazale svoje veščine, najprej najmlajši fantje na igrišču za malo odbojko, nato pa nekoliko starejši na običajnem odbojkarskem igrišču. Medtem pa so se glavne zvezde sobotnega dobrodelnega spektakla že ogrevale. Med premori so, kot sporočajo iz MOK Krka, zbrano množico zabavali plesalci Plesnega centra Dolenjske.

Nekaj minut po 19. uri pa se je pričelo glavno dejanje. Izzivalce, »All-Stars« ekipo Delavskih športnih iger je sestavil selektor Boris Recelj (Krka, d.d.). Izzivalci so tako bili Rok Pucelj (Splošna bolnišnica Novo mesto), Jernej Bregant (Krka d.d.), Nejc Hočevar (Revoz), Mitja Pintarič (Koplastor Mitja Pintarič s.p.), Franjo Antončič (Fantom d.o.o.), David Obrstar (Splošna Bolnišnica Novo mesto), Samo Gotenc (Krka, d.d.) in Borut Šulc (Krka d.d.).

Na drugi strani pa je ekipo izzvanih sestavljala trojica odbojkarjev prve ekipe MOK Krka, ki jo je izbral Gregor Ožbalt (sicer libero MOK Krka) - sprejemalca Sergej Drobnič in Valentin Turk ter bloker Miha Bregar.

Sodniški zbor so sestavljali prva sodnica Eva Tomec, drugi sodnik Vid Zupančič, linijska sodnika Tin Malenšek in Mitja Macedoni ter delegat Jure Stegnar.

Kot sporočajo organizatorji, je prvo točko na tekmi osvojila ekipa amaterjev, za dve točki pa sta prva povedla profesionalca – v začetni postavi manjštevilčne ekipe sta bila Valentin Turk in Sergej Drobnič. Amaterjem je zelo hitro uspel preobrat in kmalu so povedli za tri točke, z 11:8, vendar se profesionalca nista predala. Sledil je niz izenačenih rezultatov in menjava pri izzivani ekipi (Valentina Turka je zamenjal Miha Bregar). Po treh zaporednih osvojenih točkah pa je ekipa profesionalcev osvojila niz z rezultatom 20:17.

V začetku drugega niza sta ekipi izmenično osvajali po točko ali dve, občutnejše prednosti pa si do sredine niza ni priigrala nobena stran. Nato je za tri točke, z 10:7, povedla manjštevilčna ekipa. Amaterji se niso vdali in po dveh zaporednih točkah Roka Puclja je bil rezultat ponovno izenačen na 13:13. To pa ni pomagalo in vodstvo profesionalcev se je naglo povečalo, povedli so namreč z 18:14 ter na koncu slavili zmago z izidom 20:17.

Tako so tudi tretji dobrodelni odbojkarski izziv osvojili profesionalci, ekipa amaterjev pa bo prvo zmago morala iskati na 4. dobrodelnem odbojkarskem izzivu prihodnje leto.

Po tekmi je sledil še žreb in podelitev nagrad s strani predsednika MOK Krka Aleša Hvale. Ta je sporočil, da je bilo vplačanih je bilo 70 stav, s čimer je bilo zbranih 380 €, namenjenih za opremo otroške sobe v Varni hiši Novo mesto. »Že tretje leto zapored smo priredili lep športni dogodek. Zelo smo zadovoljni, prihodnje leto pa si želimo še večjo udeležbo,« je po dogodku povedal Aleš Hvala.

Valentin Turk iz ekipe profesionalcev je dobrodelni dogodek zelo pohvalil: »Zelo mi je všeč, da nadaljujemo dobrodelno tradicijo in poskušamo pomagati tistim, ki to potrebujejo. Zadovoljen sem, ker smo v dogajanje vključili mlajše selekcije in njihove starše, ki so lepo zapolnili dvorano. Tudi prihodnje leto pričakujem dobro tekmo in še večjo udeležbo, verjamem, da bomo profesionalci še četrtič zmagali, čeprav nam amaterji vedno nudijo dostojen odpor.«

»Zgodovina se ponavlja. Upali smo, da bomo letos s širšim naborom igralcev uspeli premagati profesionalce, žal pa se je ponovno izkazalo, da je kakovost dveh igralcev prevelika. Naslednje leto bomo morali malo bolj razmisliti o taktiki igre proti dvema igralcema,« pa je, kot so sporočili iz MOK Krka, svoje misli strnil selektor izzivalcev Boris Recelj.

