Prusovi danes potrgali zadnje grozdje letnika 2016

8.1.2017 | 13:40

Kamenica - Kar devet let so morali Prusovi s Krmačine pri Metliki čakati na ledeno trgatev. In letošnjega januarja so jo končno dočakali. Nazadnje so grozdje za ledeno vino trgali januarja 2008, prva trgatev za ledeno vino pa je bila pri njihovi hiši leta 1997.

Danes ob 6. uri zjutraj, še v temi, se je v vinograd na Kamenici podalo 12 trgačev, ki so pri 11 stopinjah Celzija pod ničlo obrali 700 trt z rumenim muškatom. Svetili so si s svetilkami na glavah in s traktorskimi žarometi. Že včeraj pa so v bližnjih Vidošičih na okrog 1.300 trtah obrali laški in renski rizling ter sovinjon. Kot je povedal gospodar Jožef Prus, je bila lanska letina grozdja zelo dobra, zato jim je uspelo, da so imeli poleg pozne trgatve tudi trgatve za izbor, jagodni izbor in suhi jagodni izbor.

Prusovi so sicer največji zasebni vinogradniki v Beli krajini, saj imajo zasajenih več kot 50.000 trt, od tega kar petino rumenega muškata. S svojimi vini dosegajo na ocenjevanjih odlične ocene. Kar sedemkrat so bila njihova vina na Vinu Ljubljana svetovni šampioni, od tega dvakrat tudi ledeno vino.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

