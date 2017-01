Kje je moj ljubi?

8.1.2017 | 15:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Kje je moj ljubi, so se sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine spraševali člani novomeškega folklornega društva Kres, ki je tako tudi poimenovalo letni koncert, na katerem so se predstavile vse plesne skupine od otroške do veteranske in glasbene zasedbe s skupino glasbenikov iz novomeške mestne godbe, ki je poskrbela za plesno glasbo iz povojnega obdobja.

Koncert so novomeški folklorniki začeli z Romarskim vrtcem, s katerim so vse skupine občinstvu predstavile, kako je nekoč zgledalo romanje na Trško goro. Najmlajši so se predstavili z otroškimi igricami Mišja ukana. Z ljudskim petjem in igranjem so občinstvo v preteklost popeljali tamburaši, pevska skupina Li-Lá in tercet Li-Lá. Mladinska skupina je pripravila točko Zali vrtec bom kopala, kresove plesalke so spomin na ljudske junake obudile s predstavo Lavdon zavzame Beligrad, vodilna skupina je svojo odrsko postavitev poimenovala Fantje po polj gredo, veteranska skupina pa je občinstvo nasmejala s Po cesti gre en stari mož.

Kresovi plesalci so zelo dober odziv med občinstvom doživeli s svojim izletom v medvojna leta, ko so tudi v naših krajih na plesiščih ljudske plese zamenjali sodobni plesi, kot sta charleston in fokstrot, v ritmu katerih so se plesalci zasukali ob zvokih glasbenikov iz Mestne godbe Novo mesto.

Mlajša veteranska skupina se je tokrat lotila uskoške dediščine na Slovenskem, vodilna skupina je v drugo odplesala točko Ketna, koncert pa sta s solistično točko Kje je moj ljubi ob spremljavi terceta Li-lá zaključila Klara Golić in Goran Pešić, ki sta na nedavnem državnem tekmovanju prav s to točko osvojila odlično tretje mesto.

I. V.

