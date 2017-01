Pesnikova žena prihaja

8.1.2017 | 18:15

Črnomelj - Včeraj zvečer je bila v tukajšnjem kulturnem domu premiera članov Gledališke skupine Zik Črnomelj, ki so v tej sezoni pripravili manj znano komedijo Toneta Partljiča Pesnikova žena prihaja. Za lanskoletnega Prešernovega nagrajenca Partljiča so se odločili zato, ker jim je slovenski humor bolj razumljiv in bližji kot na primer angleški, zato ga tudi bolje odigrajo.

V komediji Pesnikova žena prihaja se je Partljič lotil slovenske zavisti, ki je vse prevečkrat prisotna v našem vsakdanu. V resničnem življenju je navadno tragična, na odru pa prav komična. In tako so se gledalci, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano, poldrugo uro zabavali ob komediji, ki jo je – kot že vrsto let doslej – režirala Helena Vukšinič. Zaigrali so Mojca Breznik, Slavko Pavlakovič, Jože Skubic, Lojze Hudelja, Nada, Boris in Eva Starašinič, Karmen Ambrožič, Monika Mušič, Erika Popit in Petra Roginič. Za kostumografijo je poskrbel Toni Starc, za izbor glasbe Silvester Mihelčič, za ton in luč pa Jaka Birkelbach.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

