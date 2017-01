Avto v potok, ogenj v dimniku

8.1.2017 | 18:20

Ob 10.58 je na Vrhovem, občina Radeče, voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča v potok in se prevrnil na streho. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom izvlekli vozilo in ga postavili na cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ob 16.55 so na Hrastjah pri Cerkljah v občini Brežice zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so požar pogasili, ter prezračili prostore. Gasilci PGD Brežice so s termo kamero pregledali dimnik in njegovo okolico. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni dimnikar.

B. B.