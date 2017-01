Hotel Paradiso dobiva 18 luksuznih sob

9.1.2017 | 08:00

Terme Paradiso so leta 2014 razširile svoj vodni park z dvema novima toboganoma in počasno reko, leta 2015 pa so naložbo zaokrožili z oazo osmih savn, fitnes centrom in manjšim bazenom z nefiltrirano termalno vodo. (Foto: arhiv DL/Terme Paradiso)

Dobova - V Termah Paradiso v Dobovi pravkar tečejo intenzivna investicijska dela. Do predvidoma sredine junija bo hotel Paradiso bogatejši za 18 luksuznih dvoposteljnih sob, med katerimi bodo tudi sobe z jacuzzijem, povezane družinske sobe in t.i. business sobe. V sklopu investicije - razširitve hotela - bodo na novo uredili tudi osrednji restavracijski del s 120 sedeži, kuhinjo, otroško igralnico in družabni prostor za odrasle.

Prve goste pričakujejo že v juliju. "Sama investicija predstavlja velik potencial, tako za nadaljnji razvoj poslovanja Term Paradiso, kot za občino Brežice, ki si na račun novih luksuznih sob lahko obeta večji obisk zahtevnejših gostov. Nove namestitvene kapacitete bodo namreč namenjene predvsem wellness gostom z višjo kupno močjo. Po odprtju novega dela bodo Terme Paradiso zagotavljale okoli 5 novih delovnih mest, največ z gostinsko in turistično izobrazbo," so sporočili iz podjetja družine Cvetkovič, ki se z gostinstvom ukvarja že od leta 1986, ko so odprli prvo zasebno picerijo v Posavju, nekaj let kasneje pa so ji dodali še diskoteko. Ob prelomu tisočletja so ustanovili gostilno Paradiso iz te pa je v desetih letih zrasel hotel s sprostitvenim centrom in termalnim bazenom. Vse od odprtja hotela leta 2010 beležijo rast števila gostov in poslovanja. Kot pravijo v najmlajših slovenskih termah, se bodo z novo naložbo, v kombinaciji z ostalo turistično ponudbo, poslej lahko postavili ob bok najsodobnejšim termalnim letoviščem.

B. B.