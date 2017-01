Z avtoceste v jarek

9.1.2017 | 07:00

Sinoči ob 20. 48 uri je na avtocesti Ljubljana–Obrežje, med priključkom Grosuplje in priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta, voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča in pristal v obcestnem jarku. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator ter oskrbeli lažje poškodovanega voznika in ga predali reševalcem NMP Ljubljana in ekipi ZD Ivančna Gorica.

Gorele saje

Včeraj ob 18.18 so v Dolnji Stari vasi, občina Škocjan, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Grmovlje in Škocjan so nadzorovali izgorevanje saj in s termo kamero pregledali dimnik in okolico.

Ob 14.30 so na Velikem Mlačevem, občina Grosuplje, prav tako gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Veliko Mlačevo, ki so goreče saje pogasili, pregledali dimniško tuljavo in lastniku prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Koritno - nizkonapetostni izvod Mladine med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.