V Revozu napovedujejo 40-odst. rast

9.1.2017 | 09:25

Novo mesto - V novomeškem Revozu so po kolektivnem prazničnem dopustu, ki so ga delavci nastopili po popoldanski izmeni 23. decembra, davi zagnali celotno serijsko proizvodnjo. Pred tem so v tovarniških obratih izvedli določena dela za postopen zagon proizvodnje, kar je potrebno pred zagonom celotne montaže.

V tovarni so se med božično-novoletnimi prazniki pripravljali tudi na proizvodnjo novega clia 4, katere zagon je sicer predviden za konec februarja oz. začetek marca.

V novem programu nameravajo zaposliti predvidoma 300 do 500 dodatnih delavcev, s prvimi pogovori s kandidati za nova delovna mesta pa so začeli decembra lani, poroča STA.

Po podatkih uprave naj bi konec preteklega leta pričakali s približno 130.000 izdelanimi vozili in proizvodnim izidom na približni predlanski ravni. S prihodom clia 4 si letos obetajo vzpostavitev nočne izmene in dvig proizvodnje na 180.000 do 190.000 vozil letno. To bi predstavljalo 40-odstotni dvig proizvodnje s čemer bi se že močno približali največji kapaciteti tovarne, v kateri bodo februarja ali marca predvidoma začeli izdelovati tudi električna vozila smart.

V Revozu so sicer skladno s svojimi napovedmi za prehod na višjo urno proizvodnjo 44 vozil na uro septembra lani zaposlili več kot sto agencijskih delavcev, ki so po uvajanju jeseni začeli z delom. Skupaj zdaj zaposlujejo približno 2200 redno zaposlenih in približno 300 agencijskih delavcev.

B. B.