Lahko bi zmagali, a so sedmič zapored izgubili

9.1.2017 | 08:45

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči v dvorani Leona Štuklja izgubili z Budućnostjo s 67:75 in tako v jadranski košarkarski ligi doživeli že sedmi zaporedni poraz v jadranski ligi, ki jih je prikoval na trenutno enajsto mesto, po končanem sedemnajstem krogu pa bodo predzadnji, predzadnje mesto pa prinaša izpad iz jadranske lige, kamor se izpadlo moštvo lahko vrne šele po letu premora.

A sinoči bi Krka lahko tudi zmagala. Krkino moštvo bi tokrat lahko zaigralo v popolni postavi, saj so se na igrišče vrnili poškodovani Marko Luković, Darko Jukić in oboleli Sandi Čebular, a jih je na listi poškodovancev zaradi zvitega gležnja zamenjal junak prve decembrske tekme z Olimpijo Matic Rebec, zbolel je tudi Erjon Kastrati, tako da je imel trener Dejan Mihevc znova na voljo le omejeno število igralcev.

Hitro je bilo sinoči jasno, da je Budućnost, ki je decembra doživela štiri zaporedne poraze, še vedno v krizi in da je tokrat premagljiva. Krka je začela bolje in v drugi četrtini vodila že z desetimi točkami prednosti (36:26) ter na odmor odšla s petimi točkami razlike. Kazalo je dobro, a so se gostje iz Podgorice v tretji četrtini začeli približevati in v 25. minuti povedli s 43:42. Krka je nazadnje povedla v zadnji sekundi tretje četrtine s košem Curryja, ki je bil tokrat z 18 točkami najboljši strelec v zelenem dresu, temu pa je sledil strelski post Novomeščanov, ki so ga tekmeci izkoristili in z delnim izidom 10:1 prevzeli stvari v svoje roke, tri minute pred koncem povedli s 70:60 in s tem odločili srečanje. Žarek upanja je sicer posijal slabo minuto pred koncem, ko je Rojc z dvema prostima metoma Krko približal na 67:71, a se gostje niso dali zmesti.

Kot rečeno, je bil z 18 točkami najboljši strelec Krke Američan Curry, statistično najbolj koristen igralec novomeškega moštva pa z 10 točkami, petimi skoki in petimi podajami pa kapetan Matej Rojc. Pri Črnogorcih pa je bil najboljši Kanadčan Owen James Klassen. V začetni postavi Krke je bil tokrat tudi domačin Klemen Kužnik, ki je na igrišču prebil celih dvajset minut in se v statistiko vpisal z eno trojko.

Krko v 18. krogu najverjetneje čaka še osmi zaporedni poraz v jadranski ligi, saj v nedeljo gostujejo pri vodilni in še neporaženi Crveni zvezdi, v petek pa jih čaka še obračun doma s Škofjeločani.

Krka : Budućnost 67:75 (19:20, 38:33, 55:54)

Krka: Curry 18 (3:4), Rojc 10 (7:8), Kužnik 3, Jukić 2, Dimec 2, Čebular 12 (2:2), Bunić 3 (1:2), Luković 17 (7:8).

Budućnost: Reynolds 3 (1:1), Williams 15 (3:3), Su. Šehović 8 (2:2), Subotić 12 (2:6), Se. Šehović 2 (2:2), Gordić 5, Savović 9 (2:2), Klassen 17 (7:10), Nikolić 2, Popović 2.

