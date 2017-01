Hrastarjeva prepričana, da je šlo za zdravniško napako

9.1.2017 | 10:25

Tina in Borut Hrastar na novomeškem sodišču dokazujeta, da so v ljubljanski porodnišnici napak ravnali, ko niso opravili predvidenega carskega reza. (Foto: J. A.)

Hrastarjeva s hčerkama Piko (v naročju pri mamici) in Pijo (drži jo očka) novembra 2013, ko smo o družini pisali v Dolenjskem listu. Le nekaj mesecev kasneje je Pika umrla. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Tina Hrastar s Pluske v trebanjski občini je imela napotnico za carski rez, s katerim naj bi decembra 2011 v ljubljanski porodnišnici rodila dvojčici. Že v času nosečnosti je vedela, da se ena od deklic ne razvija pravilno, za drugo pa sta bila bodoča starša ves čas prepričana, da je popolnoma zdrava. Dva dni pred predvidenim carskim rezom so se pojavili popadki, Borut in Tina sta odhitela v ljubljansko porodnišnico, in čeprav sta zdravstveno osebje v porodnišnici opozarjala, da je v njunem primeru predviden carski rez, so ravnali drugače. Odločili so se za vaginalni porod.

Zdaj družina na novomeškem okrožnem sodišču dokazuje, da so zaradi tega nastale nepopravljive posledice. Deklica, za katero staršem v času nosečnosti nihče ni omenil, da je kaj narobe z njo, ima hudo obliko cerebralne paralize, epilepsijo, osteoporozo, zaostanek v razvoju – ne sedi samostojno, ne govori, z okolico komunicira preko slik. Obiskuje razvojni oddelek vrtca v Trebnjem.

O družini Hrastar smo v Dolenjskem listu že pisali konec leta 2013, ko je trebanjski Leo klub v sodelovanju z gledališko skupino P.L.I.N. za dvojčici Pijo in Piko organiziral dobrodelno predstavo, da bi starša lažje plačevala samoplačniške terapije. Po tistem se je pri njih veliko spremenilo - le nekaj mesecev po objavi članka je Pika umrla med čakanjem na srčno operacijo, mlada starša pa sta zbrala pogum in se odločila še za enega otroka. Danes je njun sin Rok star leto in pol ter k sreči popolnoma zdrav.

Za tožbo UKC se nista odločila zaradi denarja, pač pa zato, ker želita, da končno nekdo prevzame odgovornost za scenarij, ki se je zgodil, in posledice, ki so nastale, a tudi da se kaj takega ne bo ponovilo. Prepričana sta, da če bi zdravniki upoštevali njuno prigovarjanje, naj opravijo carski rez, kakor je bilo dogovorjeno, njuna hčerka danes ne bi imela toliko zdravstvenih težav. »Gre tudi za to, da bo za Pijo moral nekdo skrbeti, ko naju več ne bo, poleg tega jo še vedno voziva na terapije, ki niso poceni,« je pojasnila Tina.

Odvetnica družine Hrastar Nataša Tratar pričakuje, da bodo med postopkom zaslišali izvedenca iz tujine. »Menim, da je to v tem primeru nujno, kajti glavna porodničarka pri tem porodu je bila strokovnjakinja, ki sicer predava sodnim izvedencem, zato ocenjujemo, da je nemogoče, da katerikoli naš izvedenec poda nepristransko mnenje. Slovenija je premajhna, da bi bilo to mogoče,« je izpostavila Tratarjeva in omenila, da sodna praksa za tovrstne primere že obstaja. Mnogi se gotovo še spomnite, da je lani aprila koprsko okrožno sodišče v podobnem primeru razsodilo, da mora postojnska porodnišnica družini iz Nove Gorice plačati 800 tisočakov odškodnine.

Foto in tekst: Janja Ambrožič