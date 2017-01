Weinberger z Oazo zmešnjav v galeriji v Nemčiji

9.1.2017 | 17:15

Uroš Weinberger, The March, 2016, olje na platnu, 200,5 x 141 cm.

Novo mesto - V galeriji sodobne umetnosti Kunsthalle Ravensburg na jugu Nemčije bodo v petek, 13. januarja, odprli razstavo novomeškega slikarja Uroša Weinbergerja Oaza zmešnjav. Na ogled bo do 17. februarja.

Weinberger se z razstavo loteva medijskega sveta in podob, ki jih ta prinaša. Kot je v predstavitvi zapisal kritik dr. Herbert Köhler, Weinberger odgovore na medijska in socialna vprašanja pretvori v izrazna umetniška dela. "Ne gre za odpoved zlorab in postopkov samih. Weinbergerjev vizualni jezik je slikovita zanka, ki jo spremljajo asociativni komentarji in kritična osvetljenost. To se izkazuje v sinhronosti informacij in kritik, in v sočasnosti informatorja in informiranih. Čeprav ni vedno jasno kaj je informacija in kaj kritika. Umetnik slednje ve: medijski svet je skoraj brezbrižen do informacij, mnenj in kritik. Pripada mu strategija predlagane pristojnosti ter pretvarjanja začudenja in senzacionalnosti. Umetnik tako z vzorčenjem podob lahko nadzoruje načine kritike medijskega sveta. Njegov spekter je širok in ga ponuja tako v obliki neposredne, nefiltrirane ogorčenosti uspešnosti na kritične oblike, kot tudi ključne oblike ironije in satire, in nenazadnje, vendar ne najmanj: anksioznost."

Uroš Weinberger (1975) je leta 2003 zaključil študij slikarstva in leta 2005 tudi podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2001 je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 2002 je bil povabljen na Akademijo za likovno umetnost v Sofiji, Bolgarija. Leta 2009 je bil na kulturni rezidenci Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Nemčija. Leta 2011 je bil nagrajenec bienalne razstave – Pogled na likovno umetnost Slovenije 6: Jaz, tukaj, zdaj. Leta 2013 je bil povabljen na kulturno rezidenco v Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, Freising, Nemčija. V glavnem ustvarja olja na platnu večjih dimenzij in tudi manjše risbe z različnimi umetniškimi mediji. Občasno ustvarja tudi zvočne in video instalacije. Njegov slikarski slog je raznolik, čeprav je v glavnem figuralen, pa ga ne moremo kategorizirati v zgodovinske slikarske sloge. Bolj mu je všeč izraz sodobno figuralno slikarstvo. Njegova dela spodbujajo druženo ozaveščenost, ukvarjanje z lokalnimi in globalnimi problemi, ki vplivajo na naša vsakodnevna življenja. Živi in ustvarja kot samostojni kulturni ustvarjalec v Novem mestu in Ljubljani.

B. B.