Prva terenska akcija leta v Šentjerneju

9.1.2017 | 15:00

Vir fotografij: OZRK Novo mesto

Šentjernej - V petek, 6. januarja, je območno združenje Rdečega križa Novo mesto v sodelovanju Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana, organiziralo letošnjo prvo terensko krvodajalsko akcijo, ki je potekala v telovadnici osnovne šole Šentjernej.

Na povabilo se je odzvalo 107 krvodajalcev, od tega so trije kri darovali prvič.

»Ker so zaloge krvi zaradi prehladnih obolenj in praznikov v januarju manjše, smo veseli prav vsakega krvodajalca, ki se odzove vabilu,« pravi Mateja Šlajkovec, ki na območnem združenju Rdečega križa med drugim skrbi tudi za krvodajalstvo.

Krvodajalce je prišel pozdravit tudi župan Radko Luzar, ki je na akcijo že pred tem povabil tudi zaposlene v šentjernejski občinski upravi.

Kot vedno, so tudi tokrat pomagali prostovoljke krajevne organizacije Rdečega križa Šentjernej in zaposleni na šoli, za kar se jim na Rdečem križu zahvaljujejo in se priporočajo za naprej.

Naslednjo krvodajalska akcija v Šentjerneju bo 7. junija 2017, je še sporočila Šlajkovčeva.

B. B.