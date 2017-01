Krka že zmrzuje tudi v Novem mestu

9.1.2017 | 12:35

Pod Bregom se za sedaj še tanek led razteza več kot deset metrov od brega. (Foto: I. Vidmar)

Ob izlivu Težke vode je Krka začela zmrzovati že pred včerajšnjim sneženjem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Precej nizke temperature zadnje dni, ki se niti čez dan niso povzpele nad ledišče, so ohladile tudi vodo reke Krke, ki je v Novem mestu in tudi marsikje drugje začela zmrzovati.

V Novem mestu se je led na gladini Krke najprej, že pred včerajšnjim sneženjem, pojavil ob izlivu potoka Težka voda v Kandiji, minulo noč pa je začela Krka zmrzovati tudi drugje, najprej ob bregovih. Glede na vremensko napoved so bo led še širil vsaj do četrtka, ko se bodo dnevne temperature prvič po daljšem času vzdignile nad ledišče. Do tedaj pa bo še precej mrzlo z jutranjimi temperaturami med -8 in -12 stopinj C. V četrtek popoldne se bo ogrelo, v petek, ko meteorologi napovedujejo tudi sneženje, pa naj ne bi niti jutranje temperature padle pod ledišče.

I. V.