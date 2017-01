Silvestrovanje cvičkovih princes

9.1.2017 | 14:00

Od leve proti desni: Anita H. Tajner, Erika Gracel, Andreja Simeonov, Vesna Perko, Lea-Marija Colarič-Jakše, Sonja Šenica, Eva Somrak, Tjaša Metelko Jazbec in Anja Mrhar (Foto: Tanja Šepec)

V vinogradniškem domu na Čatežu se je cvičkovim princesam pridružila še Barbara Kramar. (Foto: Bojan Mlakar)

Čatež - Cvičkove princese so tudi letos tradicionalno skupaj nazdravile novemu letu. Na povabilo aktualne prve dame cvička Anje Mrhar so se v soboto zbrale na Čatežu.

Aktualna in nekdanje cvičkove princese so se zbrale na Zaplazu, kjer so si v tamkajšnji romarski cerkvi najprej ogledale nove orgle in jaslice, v Tončkovem domu na Čatežu, od koder prihaja Mrharjeva, so imele kosilo, nato pa so se odpravile še do čateškega vinogradniškega doma na degustacijo, ki jo je vodil Jože Vencelj. Zbrane cvičkove princese sta ob tej priložnosti pozdravila tudi predsednik in podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše in Miran Jurak.

»Ker se cvičkove princese v takšnem številu ne srečujemo tako pogosto, se je večer zdel skoraj prekratek,« je o tradicionalnem silvestrovanju dejala letošnja gostiteljica Anja Mrhar in dodala, da ji je prijetno srečanj dalo dodaten zagon za nadaljnje opravljanje nalog aktualne cvičkove princese.

J. S.