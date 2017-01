V hudem mrazu zmaga Kunška in brežiških mladincev

9.1.2017 | 18:30

Foto: arhiv SK Brežice

Trzin - Tradicionalni dvodnevni mednarodni turnir v streljanju z zračnim orožjem v Trzinu je tudi letos postregel z zelo nizkimi temperaturami. Pod balonom, v katerem so teniška igrišča, je bilo postavljeno montažno strelišče, zato so manj prilagodljivi tekmovalci dosegali podpovprečne rezultate. Temperature komaj kakšno stopinjo nad lediščem na dosežke bolj izkušenih niso bistveno vplivale.

Tekmovalci jugovzhodne regije so bili kljub zares težkim pogojem kar uspešni. Zmagali so Blaž Kunšek (Marok Sevnica) pri članih s pištolo ter ekipa brežiških mladincev s pištolo v postavi David Rožman, Anže Gmajnič in Gregor Kuhar. V finale najboljše osmerice so se v posameznih kategorijah uvrstili še Klemen Juvan (Marok Sevnica), Andreja Novoselič in Urška Gmajnič (obe Brežice) ter Klara Smolič in Ula Zelnik Gregorčič (obe Gorjanci iz Novega mesta).

Sobotni rezultati - pištola:

- člani: 1. Blaž Kunšek 235,9 (570), 3. Klemen Juvan 213,7 (564), 16. Silvo Kostrevc (Brežice) 554 itd.

- članice: 5. Andreja Novoselič (Brežice) 152,4 (336)

- mladinci posamezno: 6. Anže Gmajnič 146,4 (552), 6. David Rožman 127,7 (559), 12. Gregor Kuhar (vsi Brežice) 527; ekipno: 1. Brežice 1638;

-mladinke: 3. Klara Smolič (Gorjanci) 199,0 (362), 6. Urška Gmajnič (Brežice) 138,4 (328), 8. Ula Zelnik Gregorčič 91,1 (333)

Nedeljski rezultati – pištola:

-člani: 4. Blaž Kunšek (Marok Sevnica) 193,1 (570), 18. David Rožman 561, 19. Silvo Kostrevc 560, 32. Klemen Juvan (Marok Sevnica) 553; - ekipno: 7. Brežice 1656

E. S.