Tehnični pregledi: Hočevarju tri leta vikend zapora

9.1.2017 | 17:30

Ilustrativna fotografija (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes potekali prvi predobravnavni naroki v primeru podkupnin na tehničnih pregledih. Prva dva danes zaslišana obdolženca, tehnični preglednik Martin Hočevar z Otočca ter zavarovalničar Goran Reljić sta krivdo priznala. Hočevarja čakajo tri leta vikend zapora, denarna kazen ter vračilo protipravno pridobljene koristi.

Konec maja 2016 so na 15 lokacijah na območju ljubljanske, kranjske in novomeške policijske uprave potekale številne hišne preiskave korupcijskih kaznivih dejanj pri tehničnih pregledih avtomobilov. Kriminalisti so v preiskavi tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovili, da so osumljeni v postopkih tehničnega pregleda vozil potrjevali tehnično brezhibnost vseh vrst vozil, tudi takih z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi, oz. dajali podkupnine tehničnim preglednikom, da bi s svojimi vozili opravili tehnične preglede.

Pregledniki naj bi od strank prejemali plačilo v različnih zneskih. Kriminalisti pa so samo v treh tednih, kolikor so izvajali prikrite ukrepe, ugotovili po več takšnih primerov dnevno. Ovadili so tako delavce na tehničnih pregledih kot lastnike vozil. Tako se bo v prihodnjih tednih pred sodnico Dajano Fekonja zvrstilo skupno 15 obtoženih.

Hočevar: Sistem je bil že dobro vpeljan

Kot poroča STA, je danes pred sodnico prvi stopil tehnični preglednik Martin Hočevar. Ta je pojasnil, da je na tehničnih pregledih v ljubljanskih Mostah začel delati leta 2015. Ko je prišel v podjetje, je bil po njegovih navedbah sistem podkupnin za opravljanje tehničnih pregledov že dobro vpeljan in je bil prisiljen popuščati tudi sam.

Navedel je, da je večkrat doživljal pritiske in grožnje s strani direktorja podjetja Petra Novaka, da mora biti bolj popustljiv pri pregledih vozil, če želi obdržati službo. Izpostavil je tudi soobtoženega Ilijo Grabovičkića, ki na obravnavo čaka v priporu. Ta po Hočevarjevih besedah ni bil zaposlen v podjetju Produkt, a je kljub temu imel pisarno poleg direktorja.

Kot je zatrdil, je sprejemal podkupnine, spuščal tehnično neustrezna vozila čez tehnični pregled ter ponarejal listine zgolj zato, ker se je bal, da bi ostal brez službe. Novak naj bi mu namreč po Hočevarjevih besedah večkrat grozil, da če ne bo poslušen, bo izgubil službo in mu bo s svojimi poznanstvi tudi preprečil, da bi službo na tehničnih pregledih dobil kjer koli drugje po Sloveniji.

Hočevar je izpostavil nič kaj rožnate razmere doma. Žena je dlje časa bolna, prestala je že tri operacije na hrbtenici in čaka na odločitev invalidske komisije. V tem času dela skrajšan delovni čas, imata štiri mladoletne otroke, za katere zaradi ženine bolezni večinoma skrbi sam.

Hočevar je sodnici zatrdil, da se je po odhodu s tehničnih pregledov v Mostah 100-odstotno spremenil. "Takih dejanj ne bi več delal, nihče več me ne bi prepričal v kaj takega, tudi direktor ne," je dejal in obžaloval svoje ravnanje.

Tožilec je za Hočevarja predlagal enotno zaporno kazen treh let vikend zapora, 5950 evrov denarne kazni ter odvzem protipravno pridobljene koristi v višini 150 evrov, kolikor mu lahko dokažejo glede na prisluhe. Sodnica se je strinjala s predlogom tožilstva. Na izrečeno kazen se lahko pritoži.

Podobno kazen je leta 2014 za sprejemanje podkupnin dobil Florijan Gašperin, prvoobtoženi tudi v tokratni zgodbi. Predobravnavni narok zanj in Grabovičkića bo predvidoma 30. januarja. Pred tem bodo pred sodišče poleg danes obravnavanih stopili še ostali obtoženi v tem primeru, Uzejir Kurtović, Nataša Lazić, Karin Polšak, Dražen Arsenić, Rasim Hajrudinović, Hidajet Bajrić, Samir Beganović, Matevž Kovačič, Ivan Burica, Ramiz Abdić in Alenka Cankar.

Podkupnine nizke a pogoste

Tožilec je danes izpostavil, da je Hočevar dlje časa, od začetka dela na tehničnih pregledih v Mostah pa najmanj do marca lani, kmalu za tem je dal odpoved, storil veliko število nezakonitih ravnanj. Izpostavil je, da so samo trije tedni izvajanja prikritih ukrepov policije in tožilstva razkrila "vso razsežnost teh kaznivih dejanj".

Ob tem je tožilec tudi opozoril, da je Hočevar za to, da je potrjeval tehnično ustreznost vozil, čeprav ta niso ustrezala zahtevam, prejemal podkupnino. Poleg tega je Hočevar delal skupaj z Gašparinom in je vedel tudi, da je bil ta za podobna kazniva dejanja že obsojen. A Hočevarja niti to niti dejstvo, da je Gašparin takrat hodil v službo iz zapora, ni odvrnilo od tega, da ne bi sam dlje časa izvrševal očitanih kaznivih dejanj.

Ob tem je tožilec kot "oteževalno okoliščino" označil tudi to, da je Hočevar "grobo kršil zaupanje, ki mu ga je podelila država z dovoljenjem za opravljanje tehničnih pregledov". Opozoril je, da je Hočevar na cesto spuščal vozila z neustreznimi pnevmatikami, nedelujočimi zračnimi blazinami ali zavorami in mu ni bilo mar za posledice, ki bi lahko nastale v prometu.

Opozoril je še, da je bila podkupnina, ki jo je preglednik prejel od posamezne stranke, sicer res relativno nizka, 10 ali 20 evrov, a je bilo takih dejanj po več dnevno, zato je tudi Hočevar "lahko mesečno zaslužil tudi še za eno dodatno plačo".

Že danes je pred sodnico stopil zavarovalni zastopnik Goran Reljić, ki je s tožilstvom je sklenil sporazum o priznanju krivde za en primer dajanja podkupnine in en primer sostorilstva pri takem kaznivem dejanju. Sodnica je sledila predlogu tožilstva in mu izrekla zaporno kazen dveh mesecev in 29 dni zapora, ki jo bo odslužil z družbenokoristnim delom, ter 1200 evrov denarne kazni, poleg tega je Reljić v dobrodelne namene nakazal 400 evrov.

Danes bi moral sicer potekati tudi predobravnavni narok za še enega obtoženega, Uzejira Kurtovića, a ker njegovega odvetnika ni bilo na sodišče, je sodnica zadevo prestavila na prihodnji ponedeljek, še poroča STA.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni državljan Ko bi tako hitro obsodil tajkune ne pa da se s kurjimi tatovi ukvarjajo tam k so milijoni pa nobenga 2h nazaj –1 (1) (2) (1)(2) Oceni hah Sedaj mi je jasno zakaj me pred leti na tehničnem niso spustili skozi zaradi ene samcate prerjavene luknjice v blatniku. Očitno so hoteli, da bi ponudil podkupnino in potem bi šlo skozi. Sem absolutno za to, da se take nepridiprave bolj kaznuje. Zato pa šele sedaj vem kako je možno, da na cesti videvam totalno razsute avte, s prelepljenimi žarometi in z žicami zvezanimi odbijači. Podkupovalci pač. 1m nazaj Oceni pojasnilo Vikend zapor ? A v svojem vikendu bo al kako ? Preglej samo prijavljene komentatorje