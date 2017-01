Iz goreče hiše rešili osebo

9.1.2017 | 19:00

Ilustrativna fotografija. (Arhiv DL)

Okoli 15. ure je zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše na Drožanjski cesti v Sevnici. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so požar pogasili, rešili eno osebo iz objekta, pregledali in prezračili prostore. V požaru sta se poškodovali dve osebi, ki so ju oskrbeli reševalci NMP Sevnica. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 6.24 so na Gubčevi ulici v Metliki gasilci PGD Metlika pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.