Literarni natečaj posvečen Ilki Vašte

10.1.2017 | 07:30

Ilka Vašte na portretu iz ateljeja fotografa Josipa Pogačnika leta 1937. (Vir: Digitalna knjižnica Slovenije)

Novo mesto - Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je razpisalo 2. literarni natečaj, ki ga letos posvečajo 50-letnici smrti pisateljice Ilke Vašte. Kot pravi predsednica društva dr. Jožica Jožef Beg, je natečaj Ženske - še vedno prezrta polovica? namenjen učencem od 7. razreda dalje, srednješolcem in odraslim, ki lahko sodelujejo s svojimi prispevki: tri do pet pesmi, kratka proza in dramski prizor.

Več o razpisu na FB strani društva.

Rok za oddajo besedil je 17. april 2017, nato pa bo strokovna komisija izbrala devet najboljših – po tri iz vsake kategorije -, ki jih bodo predstavili, avtorje pa nagradili na zaključni prireditvi 15. junija 2017 v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Izbrane prispevke bodo objavili tudi v zborniku literarnega natečaja, ki ga bodo posvetili 50-letnici smrti pisateljice Ilke Vašte (1891–1967).

B. B.