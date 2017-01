Poginuli labod v Straži ni bil okužen z virusom ptičje gripe

10.1.2017 | 08:35

Foto: A. Ž., arhiv DL

Straža - Poginuli labod, ki so ga minulo sredo, 4. januarja, popoldne našli na jezu v Straži po dnevnem poročilu Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede stanja aviarne influence v Sloveniji ni bil okužen z virusom ptičje gripe.

Do 6. januarja so zaključili s preiskavo 16 najdenih poginulih ptic, od katere so bila testiranja na okužbo s to boleznijo pozitivna pri štirih labodih, in sicer pri treh labodih s Pragerskega in enemu iz Maribora.

Monitoring na aviarno influenco se v Sloveniji izvaja od leta 2004 in je sofinanciran s strani Evropske komisije. Program izvajajo v rejah perutnine in pri prostoživečih pticah na območju celotne Slovenije. Vzorčenje in preiskave izvajajo v okviru vsakoletne odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali.

Leta 2015 so monitoring opravili pri 3035 živalih perutnine in pri 92 prostoživečih pticah, že od leta 2010 pa ni bilo pozitivnega testa. Tega leta so odkrili šest okuženih rac mlakaric, leto prej pa celo 12 prostoživečih okuženih ptic, je poročala STA.

V zadnjih izbruhih ptičje gripe, ki se je v Evropi pojavila v lanski jeseni, je najbolj na udaru Madžarska, kjer so morali zaradi ptičje gripe doslej usmrtiti več kot 200.000 živali perutnine. Doslej so pristojne veterinarske službe po Evropi zabeležile 446 izbruhov te bolezni. V Nemčiji so usmrtili že 140.000 živali perutnine, na Nizozemskem preko 120.000, v Franciji 90.000, Bolgariji 76.000, na Švedskem pa 37.000.

V omenjenih izbruhih so sicer po Evropi našli 354 prostoživečih okuženih ptic ter 10 okuženih ptic v ujetništvu, je še pisalo v dnevnem poročilu uprave.

M. Ž.