DSO praznuje 37-letnico delovanja

10.1.2017 | 10:15

V DSO Novo mesto bodo obeležili 37-letnico delovanja.

Direktorica Milena Dular

Novo mesto - Več kot 500 stanovalcev in zaposlenih Doma starejših občanov (DSO) Novo mesto bo danes praznovalo. V avli doma se tokrat ne bodo veselili osebnih praznikov, temveč obeležili 37-letnico zavoda. Na prireditvi, ki se bo začela ob 14. uri, bosta nastopila hišni pevski zbor in otroški pevski zbor Glasbene šole Marjana Kozine, Pavčkove pesmi pa bo recitiral Pavle Ravnohrib.

Že 12 let novomeški DSO vodi direktorica Milena Dular. »Največji poudarek v zadnjem obdobju je na tem, da bi našim stanovalcem in stanovalkam pričarali čim bolj domačijsko občutje. To delamo na več načinov: od opremljenosti prostorov do vrste aktivnosti, pri katerih spodbujamo čim več samostojnega dela, podobno kot doma,« je začela pogovor dan pred praznovanjem. V domu je trenutno okoli 340 stanovalcev in stanovalk, za še toliko starostnikov srbijo na domu, imajo pa 230 zaposlenih.

Tekst in foto: M. M.