V krški občini jutri o dolgoročnih ukrepih na področju prometa

10.1.2017 | 11:35

Krško iz zraka (Foto: Boštjan Colarič, arhiv DL)

Krško - Občina Krško nadaljuje z izdelavo strateškega dokumenta Celostne prometne strategije (CPS), ki obsega predvsem področja Krškega z okolico, Brestanice, Senovega in Leskovca pri Krškem z okolico. Jutri, 11. januarja, ob 17. uri vabijo občanke in občane na javne razprave, na katerih bodo lahko podali predloge in pobude ukrepov za posamezne oblike prometa ter sooblikovali cilje, so sporočili iz krške občine.

Med te sodijo razbremenitev tranzitnega in tovornega prometa skozi središča, večja povezanost med različnimi oblikami potovanja s poudarkom na javnem potniškem prometu, nadgradnjo kolesarske infrastrukture pa tudi povečanje deleža vozil z okolju prijaznim pogonom.

Javne razprave bo jutri potekale na treh različnih lokacijah, in sicer za področje mesta Krško in širše okolice v sejni sobi A Občine Krško, za področje severnega dela občine – Brestanico in Senovo z okolico - v osnovni šoli XIV. divizije Senovo, za področje Leskovca in okolice pa v osnovni šoli Leskovec pri Krškem, so še dodali.

M. Ž.