V hišni preiskavi našli orožje in eksploziv

10.1.2017 | 13:00

Foto: PP Črnomelj

Črnomaljski policisti so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novem mestu včeraj opravili hišno preiskavo pri 56-letniku v okolici Metlike. Našli in zasegli so dve puški, okoli dva kilograma eksploziva, električne detonatorje in vrvice ter 248 nabojev. Zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva bodo osumljenca ovadili na pristojno tožilstvo.

Med vožnjo telefoniral, ignoriral policiste, kršil prometne predpise …

Krški policisti so popoldne med kontrolo prometa v Podbočju ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault megane. Kršitelj, ki je med vožnjo telefoniral, znakov policistov ni upošteval in s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo ter kršil cestnoprometne predpise. Policisti so 32-letnika iz območja Dolenjskih Toplic ustavili pri Podbočju. Med postopkom so še ugotovili, da nima niti veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog za 1230 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, avto pa so mu zasegli.

Posredovali v 27 nujnih primerih

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto od zadnjega poročanja posredovali v 27 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 91 klicev. Med drugim so obravnavali tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda, dvema kršiteljema cestnoprometnih predpisov zasegli vozila ter posredovali zaradi treh kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in v zasebnih prostorih.

M. Ž.