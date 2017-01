Pri pripravi krme se je poškodoval otrok

10.1.2017 | 20:05

V Podlipi v občini Krško se je ob 16.31 pri pripravi krme za živino poškodoval otrok. Poškodovanega otroka so starši oskrbeli in prepeljali v splošno bolnišnico Brežice. Aktivirani so bili reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Krško in gasilci PGE Krško, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

Padla z lestve

V Vrbovcih v občini Šentjernej pa je ob 10.19 občanka padla z lestve in se poškodovala. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovanko na kraju oskrbeli in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. Ž.