Davi gori hlev, sinoči uta, pa še vrsta dimniških požarov

11.1.2017 | 07:00

Davi ob 5.30 uri je v Veliki vasi pri Krškem zagorelo v hlevu. Posredujejo gasilci PGE Krško, PGD Velika vas in PGD Leskovec.

Sinoči ob 19.30 je v naselju Dolenje Radulje, občina Škocjan, gorelo ostrešje lesene ute velikosti 4 x 4 metra. Požar so pogasili gasilci PGD Škocjan, Dobrava in Bučka. Gasilci PGD Bučka so ostali na požarni straži do 21.50 ure.

Dimniški požari

Ob 19.15 so v Cerkljah ob Krki, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so požar pogasili in pregledali ostrešje.

Ob 17.54 so v naselju Lisec, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico.

Ob 20.11 so v ulici Nova Loka v Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzirali gorenje, očistili dimnik in podstrešne prostore pregledali s termovizijsko kamero.

Pomagali onemoglemu

Ob 9.41 so v Šalki vasi v Kočevju gasilci PGD Šalka vas in Kočevje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri so našli onemoglo osebo. V nadaljnjo oskrbo so jo prevzeli reševalci NMP Kočevje.

