Zbudili smo se v res mrzlo jutro

11.1.2017 | 07:45

Krka ledeni! (Foto: L. M.)

Zima v Novem mestu. Danes zjutraj je res mrzlo, kar -16 stopinj Celzija! (Foto: L. M.)

Mrzlo vreme bo tudi danes hladilo Slovenijo,Agencija za okolje in prostor RS je izdala oranžno opozorilo za zelo nizke temperature. Po napovedih bo dan sicer pretežno jasen, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala. Noč je bila dokaj jasna, zato je po večjem delu države ponovno pod -10 stopinj Celzija. V četrtek pa bo mraz začel popuščati.

In kakšne temperature so danes zjutraj zabeležili v naših koncih? V Kočevju je kar -17 stopinj Celzija, v Novem mestu in Cerkljah ob Krki -16,v Črnomlju -15 itd. Tudi čez dan ne bo dosti bolje. Najvišje dnevne temperature danes bodo od -7 do -1, na Primorskem do okoli dve stopinji Celzija. V četrtek bo po napovedih vremenoslovcev zapihal jugozahodni veter, mraz bo začel popuščati. Od zahoda bo oblačnost naraščala, predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo popoldne že manjše padavine.

-17 stopinj Celzija, kaže danes zjutraj marsikomu v avtu! (Foto: M. M.)

V petek dež prešel v sneg

Nekaj občasnih padavin, manj jih bo v severovzhodni Sloveniji, pa lahko pričakujemo tudi v petek, ko vremenoslovci napovedujejo oblačno vreme. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo sprva večinoma deževalo, čez dan pa bo dež večinoma prešel v sneg.

Tudi sicer nad Evropo še naprej vztraja izjemno mrzlo vreme, ki je terjalo nove smrtne žrtve. Na Poljskem je tako zaradi mraza od novembra lani do torka umrlo že 71 ljudi. O smrtnih žrtvah zaradi mraza poročajo tudi iz BiH. Neobičajno mrzlo in zasneženo je tudi v Grčiji, zaradi česar so nekateri otoki odrezani od sveta.

L. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni bralec Če je novinarka želela v naslovu izpostaviti mrzlost jutra, jo je spodneslo(na ledu?). Pobrati se, bi ji uspelo z naslovom: Zbudili smo se v res mrzlo jutro Preglej samo prijavljene komentatorje