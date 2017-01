Zakaj »Latvijsko popoldne«?

11.1.2017 | 08:05

Senovo - V času od 9. do 13. novembra 2016 je ekipa dveh učencev in dveh mentoric z naše šole v okviru projekta Erasmus+ (Prestopamo meje s pametno tehnologijo) obiskala Latvijo. O tem smo že pisali na naši šolski strani, članek pa je bil objavljen tudi v lokalnem časopisju.

Naša doživetja v tej čudoviti deželi smo želeli predstaviti tudi širše – predvsem našim staršem, sošolcem, učencem in učiteljem. Zato smo se v ponedeljek, 12. decembra, popoldan zbrali v šoli in pripravili predavanje »Naša čudovita latvijska pustolovščina«. Poleg staršev in učiteljev so se nam pridružili bivši učenci naše šole, ki so v lanskem šolskem letu potovali v Grčijo, in učenci, ki bodo v februarju 2017 odpotovali v Belgijo.

Seveda smo se organizatorji zbrali že prej, da smo pripravili prostor: postavili mize, uredili pogrinjke, prižgali svečke, na mize postavili peharje s »piragi« in zavrteli latvijsko glasbo. Na posebni mizi smo razstavili spominke, ki smo jih prinesli s seboj za naše domače in prijatelje. Seveda smo morali pripraviti tudi vso tehnično opremo, da je lahko predavanje nemoteno potekalo (za to sem bil zadolžen jaz). Oba z Vanjo sva imela kar močno tremo. Konec koncev sva nastopala pred starši, učitelji in sošolci, kar ni preprosto!

Najprej je vse zbrane nagovorila vodja projekta Lea Opravž Ostrelič. V prvem delu je sošolka Vanja predstavila Latvijo kot deželo – njene simbole, naravne posebnosti, kulturne znamenitosti in zgodovino. Nato smo postregli z nekaj lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi.

V drugem delu sem predstavil naših pet dni v Latviji: kaj smo dejansko počeli na šoli, kaj vse smo si ogledali in kako je naša ekipa doživela Latvijo. Poleg fotografij smo zavrteli tudi nekaj posnetkov, ki so nastali med našim obiskom.

Večer smo zaključili s tipično latvijsko sladico »sweet bread soup«, kar bi se v slovenščini slišalo kot: sladka kruhova juha. Tudi v resnici je to sladica, ki je pripravljena iz rženega kruha.

Sledilo je še neformalno druženje, kjer smo se sproščeno pogovarjali – predvsem izmenjevali različne izkušnje s prijatelji »Grki« in delili nasvete sošolcem »Belgijcem«. Večer je kar prehitro minil. Na koncu smo se vsi člani ekipe strinjali, da smo dobro opravili delo in da nam bo še dolgo ostalo v spominu. Upam, da tudi vsem obiskovalcem.

Žan Lokovšek, 9. razred, OŠ XIV. divizije Senovo, mentorica: Simona Šoštar

Galerija