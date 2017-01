Nov način podpisovanja dokumentov FURS-a

11.1.2017 | 09:05

Ilustrativna slika. (Foto: STA)

Odslej se bodo dokumenti Finančne uprave RS, ki se izdelajo in podpišejo v elektronski obliki, tiskali in pošiljali davčnim zavezancem kot kopija dokumenta. To pomeni, da se takšni dokumenti ne bodo več lastnoročno podpisovali. Fizični prepis dokumenta ima odslej enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.

Takšen način izdajanja dokumentov omogoča nov 84.a člen Zakona o davčnem postopku. Do 31. decembra 2016 so se uporabljala pravila Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP, ki so zahtevala, da se odločbe strankam in drugim udeležencem vročajo v izvirniku. S prehodom na celovito elektronsko poslovanje je takšna norma predstavljala oviro, saj je bilo potrebno dokumente, ki so bili izdelani v elektronski obliki in so se vročali v papirni obliki, natisniti in lastnoročno podpisati.

Finančna uprava RS večino dokumentov izdela in podpiše v elektronski obliki, zato jih bo po novem vročala:

- v elektronskem izvirniku (npr. prek portala eDavki) ali

- v fizičnem prepisu (npr. prek pošte).

Zgoraj omenjeni člen ureja tudi podpisovanje samodejno izdelanih dokumentov v elektronski obliki. Gre za dokumente, ki jih Finančna uprava RS kreira iz svojih sistemov na podlagi vnaprej postavljenih pravil, ne pa s posamičnim pisanjem dokumenta. V teh primerih se namesto žiga organa in podpisa uradne osebe, ki je vodila postopek in podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi, lahko odtisne faksimile podpisa uradne osebe, ki je odločala v zadevi (samodejno kreirani dokumenti ne vsebujejo levega podpisnika).

Kot pravijo na Finančni upravi RS, dokler je elektronsko podpisan dokument v elektronski obliki, lahko kdorkoli preveri veljavnost elektronskega podpisa v skladu s postopkom preverjanja veljavnosti elektronskega dokumenta. Če pa zavezanec razpolaga s fizičnim prepisom elektronskega dokumenta (kopija dokumenta) in želi preveriti njegovo istovetnost z izvirnim elektronskim dokumentom, je potrebno na Finančno upravo RS vložiti Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom.

L. M.