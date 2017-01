Uživajmo v zdravju

11.1.2017 | 08:30

Stopiče - Učitelji, učenci in starši osnovne šole Stopiče ter obeh podružnic Dolž in Podgrad smo v letu 2016 sodelovali v projektu “Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju” s krajšim delovnim naslovom »Uživajmo v zdravju«. Projekt je financiral norveški finančni mehanizem, nosilec projekta v Sloveniji pa je bil Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ).

V projekt je bilo vključenih še 5 partnerjev: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Univerza v Ljubljani - Fakulteta za šport in Pedagoška fakulteta, Inštitut Jožef Štefan Ljubljana, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Univerza v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede. Projekt je vodila ga. Irena Simčič, svetovalka za gospodinjstvo in šolsko prehrano na ZRSŠ.

Ideja za izvedbo projekta je nastala kot odziv zdravstvenega in šolskega sektorja na porast problema prekomerne hranjenosti in debelosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je soočenje s tem javno zdravstvenim problemom v organizacijah na različnih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in učinkovitih medsektorskih pristopov, ki bodo trend rasti debelosti postopno obrnili v negativno smer.

V ta projekt smo se želeli vključiti zato, ker nas je pritegnila vsebina, saj tudi sami opažamo, da se današnja mladina manj giblje in bolj nezdravo jé kot pred leti. Želeli smo torej prispevati k spremembi tega negativnega trenda.

Poglavitni cilj projekta je bil zagotoviti sistemsko povezavo med zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bi po načelu koncepta skupnostnega pristopa v ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje. Preventivni tim naj bi po svojih močeh in pristojnostih zagotavljal skrb za zdrav življenjski slog ter predstavljal podporno okolje ljudem s prekomerno telesno težo ali debelostjo.

Izvajali smo dejavnosti s področja zdrave prehrane in telesne dejavnosti. V okviru projekta bomo staršem omogočili dostop do spletne aplikacije SLOfit, kjer bodo lahko dostopali do podatkov svojih otrok o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, pridobljenih na podlagi rezultatov testiranja za športno vzgojni karton. Med urami varstva smo že izvajali gibalni odmor, vsaj enkrat dnevno pa izvajamo tudi minuto za zdravje. Dejavnosti so se in se še vedno izvajajo na matični šoli in obeh podružnicah na različnih površinah. Vsaka izmed lokacij je opremljena s plakati, kjer je posamezna športna dejavnost natančno predstavljena (navodilo za delo, potrebni pripomočki).

S področja zdrave prehrane smo izvedli dve delavnici v popoldanskem času za učence in starše. Seznanili so se z vsebnostjo živil, po receptih so pripravljali so zdrave jedi (namaze, domače sadne jogurte, zelenjavne tortice, ipd.) in aktivno sodelovali v različnih dejavnostih.

Kljub temu, da se je projekt uradno že zaključil, bomo z dejavnostmi nadaljevali vse do konca šolskega leta. Naredili bomo načrt, da te dejavnosti vključimo v proces tudi v prihodnjem šolskem letu.

Šolski projektni tim: Helena Umek (vodja), Melita Štangelj, Brigita Prus, Andrej Murn, Ana Maresić Vidic

