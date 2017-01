Veselje na prvem snegu

11.1.2017 | 08:35

Novo mesto - Po novoletnih praznikih so se učenci podaljšanega bivanja Osnovne šole Šmihel Novo mesto zelo razveselili prvega snega. Vse skupine so z učitelji odšle na igrišče, kjer so izkoristile urico za sprostitev na snegu.

Bilo je veliko veselja in zimskih radosti. Otroci so uživali v hoji in teku na snegu. Naredili so manjše kepe, se z njimi kepali. Izdelali so tudi snežaka. Manjkalo ni niti drsanja in spuščanja po hribčku navzdol. Bilo je zabavno in čas je kar prehitro minil. Pred reševanjem domačih nalog je bilo srečanje s prvim snegom prijetno sproščujoče. Želimo si še več snega, da bi se še igrali, raziskovali in uživali na njem.

Helena Murgelj

