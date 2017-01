Lep uspeh sevniških učencev na tekmovanju iz biologije

11.1.2017 | 08:45

Sevnica, Brestanica - V petek, 2. decembra 2016, smo se štirje učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki smo se predhodno z dovolj dobrim poznavanjem tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst Slovenije, uvrstili na državno tekmovanje, odpravili v Brestanico. Na tamkajšnji šoli, imenovani po jezikoslovcu Adamu Bohoriču, so nam pripravili prijeten sprejem in sprostitev s krajšim kulturnim programom. Sledilo je tekmovanje.

Učenci smo bili razdeljeni po učilnicah in vsi smo poskušali pokazati vse svoje znanje. Vprašanja so se nam zdela težka in nevsakdanja, toda kljub temu smo Žan Seničar, Nadja Starič, Janez Urban Nepužlan in Maruša Lipej dosegli veliko število točk in si prislužili srebrna Proteusova priznanja. Dosegli smo lep uspeh, ki je nam, učencem, mentorici Alenki Povšič in naši šoli v veselje in ponos.

Maruša Lipej, 9. b