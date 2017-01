Šolske novinarke na obisku v domu upokojencev

11.1.2017 | 08:50

Sevnica - V torek, 13. decembra 2016, smo učenke novinarskega krožka Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica obiskale oskrbovance doma upokojencev Sevnica. Povprašale smo jih o spominih na mladost, o dogodkih med vojno, in o tem, kako živijo sedaj. Ko so bili mlajši, so bili zelo navihani otroci, ki so vedno kaj ušpičili. Povedali so nam tudi, da je bila vojna grozna. Bil je lep navaden dan, v katerem so vsi uživali, se igrali … potem pa je bilo kar naenkrat vsega lepega konec. Nekaterim se je uspelo skriti, drugim žal ne. Nemci so ločili njihove družine in nekateri od tistega dne dalje še niso videli bratov ali sester.

Sedaj po vsem tem, kar so doživeli in k sreči tudi preživeli, uživajo življenje, kakršnega imajo. V domu se zelo dobro razumejo med seboj in seveda tudi z osebjem, ki jim pomaga pri opravilih. Vsak dan se družijo, kaj lepega ustvarijo, narišejo, zapojejo … Zelo so veseli, ko vidijo mlade sijoče obraze. Imajo tudi urice z otroki, ki se sami javijo, da enkrat na teden obiščejo upokojence. Če se kdo vidi v tej vlogi in bi bil pripravljen osrečevati ostarele ljudi, le pogumno. Učenke novinarskega krožka jih bomo z veseljem še obiskale, saj je urica v njihovi družbi izjemno hitro minila in nas obogatila.

Kristina in Ida, šolski novinarki, OŠ Sava Kladnika Sevnica