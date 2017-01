Brežiški gimnazijci na sprejemu pri šolski ministrici

11.1.2017 | 08:55

Dijaki brežiške gimnazije in mentorja z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič

Brežiški gimnazijci in njihova mentorja

Člani geografske ekipe na olimpijadi in njihovi mentorji z ministrico

Brežice, Ljubljana - V ponedeljek, 19. decembra 2016, so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport organizirali srečanje, na katerem je ministrica sprejela uspešne dijake in študente ter njihove mentorje, ki so v tem letu dosegli vidne rezultate na mednarodnih tekmovanjih iz znanj. Na srečanje so bili iz Gimnazije Brežice povabljeni Žana Florjanič Baronik, ki je osvojila srebrno priznanje na geografski olimpijadi v Pekingu, Živa Bezjak, Tim Medved, Luka Pesjak, Sara Rožman Atelšek, Gala Margita Štiglić in Barbara Štorman, ki so bili zelo uspešni na tekmovanjih iz znanja v angleškem jeziku »The World Scholar's Cup« na Tajskem in v ZDA, ter njihova mentorja Boštjan Špiler in Mateja Raušl.

Udeležence je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič nagovorila, jim čestitala in jim zaželela uspešno pot še naprej. Udeleženci so dodobra napolnili dvorano na ministrstvu, med njimi so bili poleg uspešnih študentov in dijakov tudi mnogi ugledni univerzitetni in srednješolski profesorji, bivši lektorji slovenskih univerz in ministri slovenskih vlad ter številni novinarji.

Med povabljenci je bilo prav lepo videti tudi naša nekdanja dijaka, in sicer Roka Verstovška Tanška in Petro Zupančič. Rok je kot absolvent Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana na evropskem prvenstvu v poklicnih spretnostih za mlade Euroskills na Švedskem postal evropski podprvak v kamnoseških spretnostih. Petra pa je kot članica ekipe študentov mariborske Pravne fakultete uspešno tekmovala v skupinskem tekmovanju na mednarodni konferenci o človekovih pravicah v Ljubljani. Med udeleženci srečanja pa je bil tudi naš dijak Samo Gajšak iz 1. a, ki si je povabilo na sprejem zaslužil z uspehi v krškem radioamaterskem društvu.

Mateja Raušl, prof., in Boštjan Špiler, prof.