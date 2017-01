Med prazniki več odpadkov. Komunala: »Smetarji nimajo nikoli dveh prazničnih dni.«

11.1.2017 | 17:30

Ekološki otok. ( Foto: L. M.)

Novo mesto - Nekateri menijo, da bi morala komunalna služba med božično-novoletnimi prazniki pogosteje odvažati smeti kot sicer. »Ljudje smo doma, več jemo, kuhamo, in posledično so naši zabojniki bolj polni. Tako je bilo na nekaterih ekoloških otokih na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu prav neznosno, zlasti pri bioloških odpadkih in plastiki. Nekateri so vrečke puščali kar po tleh, in prav sram je bilo, ko so k meni prihajali sorodniki in prijatelji voščit za praznike, pa so videli tak nered in nesnago,« se je na uredništvo Dolenjskega lista oglasila neka Novomeščanka.

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Kaj o tem menijo na Komunali Novo mesto, smo se pozanimali pri Simonu Štuklju, vodji sektorja splošne komunale. Meni, da po vsej verjetnosti ta problem ni prisoten le med prazniki. »Seveda bi bilo potrebno posebej analizirati in preveriti, kaj je dejanski vzrok obilice odpadkov: ali gre za premalo doslednosti pri ločevanju, ali morda res za nezadosten zbirni volumen. Količina odpadkov iz gospodinjstev skozi celo leto močno niha in se razlikuje tudi do 20 ali celo 30 odstotkov. Največ odpadkov zberemo v zgodnjih spomladanskih in kasneje v jesenskih mesecih (na račun biorazgradljivih odpadkov), povečajo se tudi v poletnih mesecih, ko je večja poraba pijač in drugih živil,« pove Štukelj.

Po njihovih izkušnjah najmanj odpadkov nastaja ravno v teh zimskih mesecih. »Zato ocenjujemo, da generalno ni nobenih pravih razlogov, da bi pobiranje odpadkov uvedli še na božični dan. Izrecno poudarjam, da si nikoli ne privoščimo dva praznična in nedelovna dneva - vedno je ob dveh zaporednih prazničnih dnevih drugi dan za nas zelo delaven,« pravi Štukelj.

L. Markelj

