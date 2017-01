3. Gala komorni novoletni koncert klasične glasbe

11.1.2017 | 10:00

Brežice - Lansko leto so v Posavskem muzeju Brežice zaokrožili s 3. Gala komornim novoletnim koncertom klasične glasbe. Koncert so priredili že tretje leto zapored in z nastopi odličnih glasbenikov privabili obiskovalce iz bližje in širše okolice Brežic.

Alenka Černelič Krošelj.

Alenka Černelič Krošelj je v imenu Posavskega muzeja Brežice predstavila uspešno muzejsko leto 2016 ter dogodke in razstave, ki jih načrtujejo v letu 2017. Obiskovalce je nagovoril in jim voščil tudi Ivan Molan, župan občine Brežice - občina je koncert podprla.

Z raznoliko glasbo Bacha, Beethovna, Brahmsa, Schuberta, Tostija in venčkoma božičnih ter slovenskih popevk so se predstavili in navdušili napolnjeno Viteško dvorano ter ob koncu poželi stoječe ovacije mladi in nadarjeni glasbeniki iz Posavja, Tine Bec, Rok Ferenčak in Marko Ferlan.

Trije mladi obetavni glasbeniki.

Tine Bec, pianist, skadatelj, pevec in zborovodja, neumoren mladenič iz Boštanja, se je obiskovalcem predstavil z igranjem na klavir in petjem. Rok Ferenčak, tenorist, solist in zborist, je navduševal z odličnim petje, ter s svojo energijo. Mark Ferlan, kitarist, pevec in celoviti umetnik, je večer obogatil s petjem in odličnimi zvoki kitare.

Po koncertu so se obiskovalci lahko posladkali s prašički srečenosci – piškoti, ki jih ponujajo v muzejski trgovini Posavskega muzeja Brežice ter nazdravili s pišeško penino.

L. M., foto: Posavski muzej Brežice

