FOTO: Zagorelo gospodarsko poslopje

11.1.2017 | 10:45

Zagorelo je ob pol šesti uri. (Foto: PGE Krško)

Ogenj je uničil objekt in stroje za obdelavo lesa. (Foto: PGE Krško)

Velika vas pri Krškem - Danes ob pol šesti uri zjutraj je v Veliki vasi pri Krškem zagorelo gospodarsko poslopje Turšičevih. Gasilci PGE Krško, PGD Velika vas in Leskovec pri Krškem so omejili in preprečili širitev požara na stanovanjski objekt ter požar pogasili. V požaru so bili uničeni stroji za obdelavo lesa.

"Na kraju je bilo ugotovljeno, da je požar polno razvit v pritličju in na ostrešju objekta, zato je obstajala velika nevarnost preskoka požara na stanovanjsko hišo in hlev z živalmi. Preskok požara smo preprečili s pravilno taktiko gašenja in uporabe gasilnih sredstev. Intervencijo smo zaključili ob 7.30. Na požarni straži so ostali člani PGD Leskovec in Velika vas," je za Dolenjski list sporočil povedal vodja operative v PGE Krško Aleš Stopar.

J. A., foto: PGE Krško

