Poletno sodelovanje bodo nagradili

11.1.2017 | 13:45

Brežice - V ljubiteljski kulturi v občini Brežice 29 društev vključuje 1.650 članov. Tolikšno število članov pomeni več kot 6 odstotkov prebivalcev brežiške občine in to je več od slovenskega povprečja v ljubiteljski kulturi. S temi podatki je vodja izpostave Simona Rožman Strnad razveselila navzoče na ponovoletnem sprejemu, ki ga je izpostava nedavno organizirala za predsednike in v mentorje kulturnih društvih.

Lani je v ljubiteljski kulturi v občini sodelovalo v izvedbi različnih dogodkov 3.089 posameznikov, prireditve je obiskalo okrog 8.300 ljudi.

Rožmanova Strnadova je posebej pozdravila dobitnika oktobrske nagrade občine Brežice in častnega občana brežiške občine Dragutina Križanića in dobitnico oktobrske nagrade Antonijo Zaniuk.

Brežiški župan Ivan Molan je poudaril, da se v občini povezujeta kultura in turizem. Kultura sloni na prostovoljstvu. To delo ni finančno ovrednoteno, a je tistim, ki delajo na tem področju, v zadovoljstvo, da si prireditve ogleda čim več obiskovalcev. Kot je rekel, ima občina vse manj denarja, ob tem pa potrebe za financiranje rastejo.

Vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular je napovedala, da bo občina 20 januarja objavila razpis za financiranje dejavnosti kulturnih društev. Napovedala je tri novosti letošnjega razpisa. Najboljša društva bodo dobila del denarja takoj. Nekaj denarja bo na voljo za plačilo prostorov društev. Tretja novost je, da bodo nekaj dodatnega denarja prejela kulturna društva, ki bodo sodelovala v izvedbi poletnih prireditev v Brežicah.

