Do konca aprila bodo porušili begunski center v Dobovi

Dobova - Dobovski sprejemni begunski center Livarna, skozi katerega je od jeseni 2015 do 9. marca 2016 v Slovenijo vstopilo veliko od 481.287 migrantov, prazen pa davkoplačevalce stane 1286 evrov na dan, bo država odstranila do konca aprila.

Na podlagi medijskih prispevkov iz začetka decembra, ko je vlada čas delovanja centrov za begunce podaljšala za pol leta, do konca junija 2017, smo notranje ministrstvo pred decembrskimi prazniki zaprosili za pojasnilo. Konec oktobra smo namreč od državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Boštjana Šefica dobili zagotovilo, da bodo spoštovali naše takratne zahteve in center Dobova Livarna odstranili v pol leta, za časopis Delo povedal predsednik Krajevne skupnosti Dobova Mihael Boranič. Center naj bi začeli odstranjevati marca.

Kot pravi Boštjan Šefic, »bomo zagotovo odstranili šotore in ograjo. Vse drugo bo odvisno od dogovora z lastnikom zemljišča. Zdaj načrtujemo, da Dobova za delo z begunci ne bo več aktualna. Negotovo pa je, kaj se bo zgodilo v prihodnjih letih. S spremembo zakona o tujcih se ustanavlja urad za oskrbo migrantov. Usoda begunskih centrov bo nato odvisna tudi od strategije tega urada.« Begunski center stoji na 16 hektarih zemljišča v Mercatorjevi lasti, za potrebe dela z migranti je bilo asfaltirano več kot 4000 kvadratnih metrov, napeljali so tudi elektriko, vodovod in kanalizacijo.

Šefic je kot vzrok za odstranitev dobovskega centra navedel spremenjene begunske tokove. Vlakovnih kompozicij z begunci na meji med Slovenijo in Hrvaško ni več od 9. marca: »Do takrat je bila Dobova nesporno najbolj obremenjena točka z begunci v državi. Zdaj obravnavamo ilegalne migracije, veliko ljudi pa zaprosi za mednarodno zaščito. Zato večji poudarek namenjamo kapacitetam za izpostave azilnega doma.«

Na notranjem ministrstvu pojasnjujejo, da je na celotnem ozemlju Zahodnega Balkana skupaj z Grčijo po nekaterih ocenah okoli 90.000 ljudi, ki hočejo proti severu. Ker ugotavljajo, da bi bila lahko nekatera območja ob meji s Hrvaško v primeru več nezakonitih prehodov meje izpostavljena, načrtujejo vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Zadrževanje posameznika v teh centrih bi trajalo največ 72 ur, kolikor traja hitri postopek vračanja ilegalnih prestopnikov meje na Hrvaško.

Brežiški župan Ivan Molan in zaposleni na brežiški upravi za zaščito in reševanje danes uradno o odstranitvi begunskega centra, ki so ga na zaraščeni ploščadi nekdanje livarne začeli urejati 22. oktobra 2015, niso vedeli ničesar. Molan je opozoril, da od države za sanacijo v Dobovi poškodovanih cest, po katerih so pet mesecev avtobusi prevažali migrante, pričakuje več od ponujenih 42 evrov: »Treba je preplastiti vso dolžino uničenih cest, kar bo občino stalo od 350.000 do 400.000 evrov. Pričakoval bi, da bo država prispevala vsaj polovico sredstev, potrebnih za sanacijo.«

