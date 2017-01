Mladenič se je hudo poškodoval pri pripravi krme

Policisti Policijske postaje Krško so bili včeraj popoldne obveščeni o nesreči pri delu v kraju Podlipa. Okoliščine nesreče, v kateri se je ob pripravi krme hudo poškodoval mladoletnik, policisti danes še preiskujejo. Mladoletnika so oskrbeli v brežiški bolnišnici. O nesreči sta bila obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. O zbranih ugotovitvah bodo policisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Zgorel lesen objekt

Sevniški policisti so bili sinoči okoli 19.30 obveščeni o požaru v naselju Dolenje Radulje. Po prvih ugotovitvah je v požaru zgorel lesen objekt, v katerem je bila peč na trda goriva.

Ostrešje v celoti zgorelo

Danes nekaj po 5. uri je zagorel gospodarski objekt v Veliki vasi pri Krškem. Ogenj se je iz objekta razširil na ostrešje, ki je v celoti zgorelo. Požar so gasilci omejili in pogasili, po oceni lastnika je škode za okoli 20 tisoč evrov.

Policisti v obeh primerih danes opravljajo ogled kraja in ugotavljajo vzroke za nastanek požarov. Po zaključenih preiskavah bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Odnese denar in nakit

Med 7. in 10 januarjem je v Šmihelu v Novem mestu nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Lastnico, ki je v tem času ni bilo doma, je oškodoval za 500 evrov.

