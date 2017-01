FOTO: Skupaj s palčkoma so poleteli v svet glasbe in pravljic

11.1.2017 | 14:50

Grosuplje - V okviru cikla Barve glasbe in besede je Mestna knjižnica Grosuplje sinoči pripravila pravo poslastico za otroke in odrasle. Klavirski trio Ars Musica z gostoma Ireno Kavčič na flavti in Aljažem Begušem na klarinetu je skupaj s knjižničarkami odigral glasbeno pravljico Kako so Basku in Violeti zrasla krila, avtorice Ksenije Medved, ki je sicer vodja ivanške izpostave omenjene knjižnice in je pri predstavi sodelovala tudi v vlogi scenaristke in režiserke.

Glasbena palčka Basko in Violeta sta si želela, da bi jima zrasla krila, saj jima plezanje po notnem črtovju ni več zadoščalo. Da bi odkrila skrivnost letenja, sta obiskala pernate in krilate prijatelje ter upala, da jima bo tako uspelo odkriti skrivnost letenja. Na koncu sta sicer ostala brez kril, sta pa spoznala, da na nek način lahko odletimo prav vsi – z glasbo.

Na odru so z igro in ugankami oživele živali s krili (petelin, piščanec, sinička, labod, kukavica, čmrlj, čebela, muha in metulj), zasedba Ars musica z gostoma pa je vsako od njih simpatično predstavila še preko glasbe J. Goloba, C. Saint-Saënsa, M. Musorgskega, N. Rimski-Korsakova, F. Schuberta, B. Bartóka in G. Fauréja.

V vlogi palčkov sta nastopili Anita Globokar in Maja Vocovnik, zgodbo je pripovedovala Jasmina Šušteršič Mersel, na koncu pa je Tanja Zavašnik zbrane naučila še refren pesmi, ki je nastala prav za to priložnost in jo je uglasbil Jani Golob.

Foto in tekst: J. Ambrožič

