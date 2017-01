Konec meseca 300 novih zaposlitev

11.1.2017 | 19:00

V Revozu bo konec februarja delovno tudi ponoči.

Anton Zvonko Kink in Nevenka Bašek Zildžović

Novo mesto - Priprave na zagon proizvodnje clia 4 v Revozu gredo h koncu. Konec februarja bodo v tovarni tako zagnali polovično nočno izmeno, v kateri bo delalo približno 300 novih delavcev. Ker morajo pred tem opraviti štiritedenski program usposabljanja in izobraževanja, jih bodo zaposlili že konec tega meseca, pravi direktor človeških virov in član uprave Revoza Anton Zvonko Kink.

Konec leta 2016 je v sicer Revozu delalo 2.531 ljudi, od tega malo manj kot 600 prek agencij. Aktivnosti za zaposlitev delavcev za nočno izmeno tečejo od decembra, v prvem valu pa bo v tovarno prek agencij prišlo 300 novih delavcev. V Revozu sodelujejo z zavodom za zaposlovanje ter agencijama M Servis in Kariera. Novi delavci prihajajo z Dolenjske, Bele krajine, Posavja, pa tudi kočevskega, celjskega, ljubljanskega in zasavskega območja.

Plača zaposlenega v nočni izmeni znaša okoli 1.200 evrov bruto, doslej pa so se za zaposlitev dogovorili s približno 250 osebami, moškimi in ženskami. Minimalni pogoj za delo v Revozovi proizvodnji je osnovnošolska izobrazba, iščejo pa tudi kandidate z višjo izobrazbo, za katere, kot pravi Kink, obstaja možnost nadaljnjega kariernega razvoja.

Če se bo clio dobro prodajal, bodo polovično nočno izmeno okrepili in zaposlili še dodatnih 200 delavcev. V kolikor jih ne bodo dobili v Sloveniji, jih bodo iskali predvsem v obmejnem območju Hrvaške, od koder so v preteklosti že zaposlovali, pravi Kink.

Kot dodaja vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović, so proizvodne količine clia 4 za zdaj ocenjene na 360 na dan. "Ker je avto na trgu zelo uspešen, bi povpraševanje lahko celo naraslo, to pa pomeni tudi okrepitve polovične v polno nočno izmeno."

Clio je sicer tradicionalno uspešen model v Revozu. Modelov prve in druge generacije, ki so ju izdelovali skoraj 20 let, do leta 2015, so izdelali več kot milijon Danes clio 4 izdelujejo v dveh Renaultovih tovarnah, v Franciji in Turčiji. Revoz bo tretja tovarna, ki bo izdelovala ta model. "To nas znova postavlja v družbo veliki Renaultovih tovarn in nam zagotavlja večjo stabilnost. Trije modeli - clio, twingo in smart forfour - zagotavljajo proizvodno količino na daljši rok," pravi Bašek Zidžovićeva.

Lani so Revozu izdelali 133.000 vozi, od tega je skoraj dve tretjini twingov. S cliom naj bi se proizvodne količine letos dvignile za 30 do 40 odst. Na zagon proizvodnje clia se v Revozu sicer morali pripravili v rekordno kratkem času, zato se niso lotili iskanja novih dobaviteljev. "Naslonili smo se na obstoječe in tiste, s katerimi smo že sodelovali. Seveda si želimo čim več dobaviteljev, ki so blizu tovarne, a to bo naloga za naslednja leta," je še povedala Bašek Zidžovićeva. V Revozova vozila je sicer vgrajenih približno 30 odst. sestavnih delov domačih dobaviteljev.

B. B.

Galerija













































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni tajno društvo Polni lepih besed, kot pred leti. Preglej samo prijavljene komentatorje