V okolici Šmarjeških Toplic šibak potresni sunek

11.1.2017 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v bližini Šmarjeških Toplic danes popoldne ob 14.45 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 58 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, potres pa so čutili posamezni prebivalci Novega mesta z okolico, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Avto s ceste

Danes ob 16.22 je na Gornjem Brezovem v občini Sevnica osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in pristalo v obcestnem jarku. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli avtomobil na cestišče ter ga umaknili na bližnje parkirišče.

Zagorel gospodarski objekt

Danes ob 5.30 je v naselju Velika vas pri Krškem v občini Krško gorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGE Krško, PGD Velika vas in Leskovec pri Krškem so omejili in preprečili širitev požara na stanovanjski objekt ter požar pogasili. V požaru so bili uničeni stroji za obdelavo lesa.

Rešili laboda, poginulo raco predali veterinarjem

Danes ob 13.08 so na Logu v občini Sevnica gasilci PGD Sevnica iz reke Save s pomočjo čolna rešili v led ukleščenega laboda, ki je odletel. Prav tako so iz ledu izvlekli poginulo raco in jo predali na Veterinarsko postajo v Sevnici.

L. M.