V soboto otvoritev potapljaške sezone s potopom v Krko

12.1.2017 | 08:00

Novomeški potapljači pri čiščenju Krke. (Foto: Arhiv DL, M. Ž.)

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo (KPA) mesto konec tedna, v soboto, 14. januarja, organizira že tradicionalno otvoritev potapljaške sezone s potopom v reko Krko, ki bo letos že 23-tič. Zbor je ob 11. uri pred Klubom za podvodne aktivnosti Novo mesto, to je na Župančičevem sprehajališču 1 – LOKA, ob 12. uri pa bo sledil potop v Krko.

Kot pravi podpredsednik kluba Aleš Blatnik, akcija poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, zato se je bodo udeležili tudi potapljači iz vse Slovenije ter kolegi iz Republike Hrvaške.

Klub za podvodne aktivnosti šteje več kot 60 članov, ki jih druži želja po potapljanju. Nemalo potopov opravijo v reki Krki, ki jim je najbližja, se pa z veseljem odpravijo na Jadran ter tudi dlje. Rdeče morje je ena izmed priljubljenih lokacij, saj z bogatim podvodnim življenjem in cenovno dostopnostjo kar kliče po obisku.

Lani so pred klubom zgradili nov dostop do reke Krke, ki bistveno olajša dostop in izstop iz vode, pridobitev pa so slavnostno otvorili jeseni v sklopu vsakoletne čistilne akcije reke Krke. V preteklem letu so izobrazili tudi pet novih potapljačev, ki že aktivno sodelujejo v klubu, na otvoritvi nove potapljaške sezone pa jim bodo podelili diplome za opravljen izpit.

Kot poudari Blatnik, je varnost pri potapljanju v KPA Novo mesto ena izmed prioritet. "Inštruktor potapljanja ter drugi izkušeni potapljači skrbimo tudi za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje naših članov," pove.

Novomeški potapljači kot ljubitelji narave in ekološko osveščeni ljudje vsako prvo soboto v septembru pripravljajo tudi ekološko akcijo čiščenja reke Krke, na kateri sodelujejo potapljači iz vse Slovenije. Letos ne bo nič drugače.

L. M.